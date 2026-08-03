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Snažna mlaznica , 048 28838040
Snažna mlaznica , 048
Specifikacije
Tehnički podaci
Mlazna veličina ( )
48
Priključni navoj
M22 x 1,5
Boja
srebrena
Kompatibilni uređaji
HD 9/23 De
HD 9/23 G