Snažna mlaznica 15°, 040
Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.
Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Mlazna veličina ( )
|40
|Ugao (°)
|15
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrena
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.