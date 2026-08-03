Snažna mlaznica 15°, 045

Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.

Lepezasta mlaznica za raspršivanje pod uglom od 15°, podesna za tvrdokornu prljavštinu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Mlazna veličina ( ) 45
Ugao (°) 15
Priključni navoj EASY!Lock
Boja srebrena
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