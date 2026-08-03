Snažna mlaznica 40°, 050

Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.

Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Mlazna veličina ( ) 50
Ugao (°) 40
Priključni navoj EASY!Lock
Boja srebrena
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