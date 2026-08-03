Snažna mlaznica 40°, 075
Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.
Power mlaznica sa uglom raspršivanja od 40° i lepezastim mlazom, podesna za veće površine i za uklanjanje upornih fleka i prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Mlazna veličina ( )
|75
|Ugao (°)
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrena
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