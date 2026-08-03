Prašina na nameštaju, svetiljkama ili elektronskim uređajima može kod neodgovarajućih metoda čišćenja ostaviti ne baš lepe tragove ili čak ogrebotine. Uz pomoć četke za nameštaj, koja se sastoji od mekih čekinja, različite površine očistićete i temeljno i nežno, zagarantovano bez oštećenja. Četka za nameštaj može se kupiti kao dodatni pribor za naš usisivač VC 5 pa se jednostavno montira na uređaj.