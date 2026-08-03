Soft dusting brush
Četka za nameštaj s mekom čekinjom nežno uklanja prašinu na regalima, svetiljkama, osetljivim površinama i elektronskim uređajima.
Prašina na nameštaju, svetiljkama ili elektronskim uređajima može kod neodgovarajućih metoda čišćenja ostaviti ne baš lepe tragove ili čak ogrebotine. Uz pomoć četke za nameštaj, koja se sastoji od mekih čekinja, različite površine očistićete i temeljno i nežno, zagarantovano bez oštećenja. Četka za nameštaj može se kupiti kao dodatni pribor za naš usisivač VC 5 pa se jednostavno montira na uređaj.
Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher kompaktnim usisivačima VC 5
Jednostavno postavljanje na uređaj
Meke čekinje garantuju nežno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|117 x 41 x 71
Područja primene
- Nameštaj
- Osetljive površine