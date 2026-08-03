Spojnica -2xM22x1,5

Adapter 9 za povezivanje dva nova creva

Mesingana dupla spojnica za povezivanje i produžavanje visokopritisnih creva. Sa gumenom zaštitom. Dve spojnice M 22 x 1,5 m.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji