Sredstvo za odlepljivanje tapeta
Odlepljivač tapeta za uklanjanje tapeta i ostataka lepka bez teškoća uz pomoć moćne pare.
Odlepljivač tapeta za uklanjanje tapeta i ostataka lepka bez teškoća uz pomoć moćne pare. Na taj način paročistač postaje odlepljivač tapeta a radovi na renoviranju postaju prava dečja igra.
Obeležja i prednosti
Nastavak sa otvorom za ispuštanje pare i grebačem
- Brzo uklanjanje tapeta i ostataka lepka neagresivno za kožu
Ispuštanje pare na velikoj površini
- Brzo skidanje tapeta i na velikim površinama zida
Nema nekontrolisanog ispusta pare
- Para brzo prodire u tapete
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Tapete
- Čak i tvrdokorna prljavština