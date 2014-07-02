Sredstvo za odlepljivanje tapeta

Odlepljivač tapeta za uklanjanje tapeta i ostataka lepka bez teškoća uz pomoć moćne pare.

Odlepljivač tapeta za uklanjanje tapeta i ostataka lepka bez teškoća uz pomoć moćne pare. Na taj način paročistač postaje odlepljivač tapeta a radovi na renoviranju postaju prava dečja igra.

Obeležja i prednosti
Nastavak sa otvorom za ispuštanje pare i grebačem
  • Brzo uklanjanje tapeta i ostataka lepka neagresivno za kožu
Ispuštanje pare na velikoj površini
  • Brzo skidanje tapeta i na velikim površinama zida
Nema nekontrolisanog ispusta pare
  • Para brzo prodire u tapete
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 320 x 220 x 100
Područja primene
  • Tapete
  • Čak i tvrdokorna prljavština