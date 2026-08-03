Stanica za punjenje WV 5 i zamenljiva baterija
Set se sastoji od stanice za punjenje i zamenljive baterije za prozorske usisivače WV 5 i WVP 10.
Set se sastoji od stanice za punjenje i rezervne baterije za prozorski usisivač WV 5. U stanici za punjenje može da se puni i čuva kako rezervna baterija, tako i ceo baterijski usisivač za prozore.
Obeležja i prednosti
Zamenski akumulator za beskonačno čišćenje
Komforan uređaj za punjenje
Privlačno smeštanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 132 x 50