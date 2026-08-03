Stanica za punjenje WV 5 i zamenljiva baterija

Set se sastoji od stanice za punjenje i zamenljive baterije za prozorske usisivače WV 5 i WVP 10.

Set se sastoji od stanice za punjenje i rezervne baterije za prozorski usisivač WV 5. U stanici za punjenje može da se puni i čuva kako rezervna baterija, tako i ceo baterijski usisivač za prozore.

Obeležja i prednosti
Zamenski akumulator za beskonačno čišćenje
Komforan uređaj za punjenje
Privlačno smeštanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Tip baterije Litijum jonska akumulatorska baterija
Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 132 x 50