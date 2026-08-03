Stanica za punjenje za WV 5
Stanica za punjenje za baterijski prozorski usisivač WV 5
Stanica za punjenje modernog izgleda za WV 5 baterijski prozorski usisivač može puniti bateriju i koristiti se za njeno čuvanje, kao i čuvanje celog baterijskog prozorskog usisivača.
Obeležja i prednosti
Privlačan dizajn
- Stanica za punjenje se zahvaljujući dopadljivom dizajnu optimalno usklađuje sa stambenim prostorom.
Komforan uređaj za punjenje
- Ako su i uređaj i akumulator na stanici za punjenje, prvo se puni uređaj, potom akumulator. Bez prekopčavanja.
Praktično namotavanje kabla
- Praktično smeštanje kabla na donjoj strani stanice za punjenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 132 x 50