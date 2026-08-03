Stanica za punjenje za WV 5

Stanica za punjenje za baterijski prozorski usisivač WV 5

Stanica za punjenje modernog izgleda za WV 5 baterijski prozorski usisivač može puniti bateriju i koristiti se za njeno čuvanje, kao i čuvanje celog baterijskog prozorskog usisivača.

Obeležja i prednosti
Privlačan dizajn
  • Stanica za punjenje se zahvaljujući dopadljivom dizajnu optimalno usklađuje sa stambenim prostorom.
Komforan uređaj za punjenje
  • Ako su i uređaj i akumulator na stanici za punjenje, prvo se puni uređaj, potom akumulator. Bez prekopčavanja.
Praktično namotavanje kabla
  • Praktično smeštanje kabla na donjoj strani stanice za punjenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 132 x 50