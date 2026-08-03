Starter cloth set
Visokokvalitetni Starter komplet krpa za čišćenje parom sadrži dve univerzalne krpe za čišćenje podova, abrazivnu navlaku za ručnu mlaznicu i krpu za poliranje.
Komplet krpa Starter za savršenu čistoću tokom čišćenja parom. Dve krpe za čišćenje podova sa svojom posebnom strukturom petlji tkanine nude posebno dobro sakupljanje prljavštine, čak se i uglovi i ivice čiste bez napora. Visoka propustljivost pare krpa za čišćenje podova osigurava odlične i higijenske rezultate čišćenja. One se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sistema čičak-trake i ukloniti bez ikakvog kontakta sa prljavštinom. Koristeći abrazivnu navlaku za ručnu mlaznicu, možete lako ukloniti čak i tvrdokorni kamenac i ostatke sapuna, a krpa za poliranje će učiniti da ogledala i druge glatke površine zablistaju kao nove.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
- Posebna struktura petlji u tkanini krpa za čišćenje podova nudi naročito dobro sakupljanje prljavštine.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
- Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu sa abrazivnim i mikrovlaknima
- Optimalno otapanje kamenca i ostataka sapuna zahvaljujući abrazivnim vlaknima.
Krpa za poliranje od prvoklasnih mikrovlakana
- Rezultat poliranja bez tragova.
- Vrlo dobro upijanje vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tuš-kabina / kada
- Sudopere
- Armatura
- Ogledala
- Zidne pločice