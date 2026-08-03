Komplet krpa Starter za savršenu čistoću tokom čišćenja parom. Dve krpe za čišćenje podova sa svojom posebnom strukturom petlji tkanine nude posebno dobro sakupljanje prljavštine, čak se i uglovi i ivice čiste bez napora. Visoka propustljivost pare krpa za čišćenje podova osigurava odlične i higijenske rezultate čišćenja. One se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu pomoću sistema čičak-trake i ukloniti bez ikakvog kontakta sa prljavštinom. Koristeći abrazivnu navlaku za ručnu mlaznicu, možete lako ukloniti čak i tvrdokorni kamenac i ostatke sapuna, a krpa za poliranje će učiniti da ogledala i druge glatke površine zablistaju kao nove.