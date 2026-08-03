Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500

Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.

Štitnik protiv prskanja veoma se lako postavlja direktno na pogon rotirajuće valjkaste četke, a providan film garantuje nesmetan pogled na četku u svakom trenutku rada i lako se menja pomoću čičak-trake. Pored toga što korisnik ostaje suv tokom pranja fasade, štitnik protiv prskanja osigurava bolje rezultate čišćenja s obzirom da voda tokom slivanja sa fasade automatski povlači i čestice prljavštine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) 40
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršeno za čišćenje fasada i solarnih panela