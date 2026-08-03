Štitnik protiv prskanja za valjkastu četku 500
Štitnik protiv prskanja sa čičak-trakom za rotirajuću valjkastu četku. Dobra vidljivost četke zahvaljujući providnom filmu, uz istovremenu zaštitu od prskanja.
Štitnik protiv prskanja veoma se lako postavlja direktno na pogon rotirajuće valjkaste četke, a providan film garantuje nesmetan pogled na četku u svakom trenutku rada i lako se menja pomoću čičak-trake. Pored toga što korisnik ostaje suv tokom pranja fasade, štitnik protiv prskanja osigurava bolje rezultate čišćenja s obzirom da voda tokom slivanja sa fasade automatski povlači i čestice prljavštine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Ulazna temperatura (°C)
|40
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Pogon za valjkastu četku 500
Područja primene
- Savršeno za čišćenje fasada i solarnih panela