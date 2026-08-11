Stone roller FCV 4
Čišćenje neosetljivih tvrdih podova i prljavih fuga ne može biti jednostavnije: sa Pure!Roll® kamenim valjkom za usisivač sa funkcijom brisanja FCV 4, tvrdokorne mrlje nemaju šanse. Može se prati u mašini na temperaturi do 60 °C.
Kameni valjak je savršen dodatak za dubinsko čišćenje neosetljivih tvrdih podova kao što su kamen ili keramika (iako nije pogodan za osetljive podove od prirodnog kamena kao što su mermer ili terakota). Kompatibilan sa usisivačem za mokro i suvo čišćenje FCV 4. Zahvaljujući integrisanim čekinjama, kameni valjak bez napora uklanja tvrdokornu prljavštinu i čak čini da pukotine i neravne površine ponovo zablistaju. Naši Pure!Roll® valjci su pogodni za mašinsko pranje na temperaturi do 60 °C.
Obeležja i prednosti
Pure!Roll® sa visokokvalitetnim mikrovlaknima
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Integrisane čekinje
- Za lako uklanjanje tvrdokornih prljavština.
- Ponovo će zablistati od čistoće čak i fuge i neravni podovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|254 x 77 x 60
Područja primene
- Kameni podovi
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Spojevi pločica