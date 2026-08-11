Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Lako čišćenje neosetljivih tvrdih podova i prljavih fuga i spojeva: sa kamenim valjkom za usisivače sa funkcijom brisanja KFL 1, FCV 2 i FCV 3, tvrdokorne mrlje nemaju šanse.
Kameni valjak je savršen dodatak za dubinsko čišćenje neosetljivih tvrdih podova kao što su kamen ili keramika (iako nije pogodan za osetljive podove od prirodnog kamena kao što su mermer ili terakota). Kompatibilan sa usisivačima za mokro i suvo čišćenje KFL 1, FCV 2 i FCV 3. Zahvaljujući integrisanim čekinjama, kameni valjak bez napora uklanja tvrdokornu prljavštinu i čak čini da pukotine i neravne površine ponovo zablistaju.
Obeležja i prednosti
Prvoklasna mikrovlakana
- Optimalno odvajanje prljavštine i sakupljanje visoke prljavštine za savršene rezultate čišćenja.
Integrisane čekinje
- Za lako uklanjanje tvrdokornih prljavština.
- Ponovo će zablistati od čistoće čak i fuge i neravni podovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|246 x 136 x 56
Područja primene
- Kameni podovi
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Spojevi pločica