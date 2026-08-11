Kameni valjak je savršen dodatak za dubinsko čišćenje neosetljivih tvrdih podova kao što su kamen ili keramika (iako nije pogodan za osetljive podove od prirodnog kamena kao što su mermer ili terakota). Kompatibilan sa usisivačima za mokro i suvo čišćenje KFL 1, FCV 2 i FCV 3. Zahvaljujući integrisanim čekinjama, kameni valjak bez napora uklanja tvrdokornu prljavštinu i čak čini da pukotine i neravne površine ponovo zablistaju.