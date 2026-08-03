Sa pametnom stanicom za samopražnjenje, RCV 5 postaje još autonomniji, jer se posuda za prašinu automatski prazni. Na ovaj način, korisnik je pošteđen ovog zamornog i često prljavog posla. Prašina i prljavština se jednostavno automatski usisavaju u visokokvalitetnu flis filter kesu čim se RCV 5 priključi na stanicu za punjenje i samopražnjenje – bilo nakon završenog zadatka čišćenja ili prilikom dopunjavanja između. Prljavština je pouzdano zarobljena. Jednostavnije ne može. Zahvaljujući funkciji punjenja na stanici za samopražnjenje, baterija robota se istovremeno puni.