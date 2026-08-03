Suction station RCV 5

Još veća autonomija prilikom čišćenja: sa pametnom stanicom za automatsko pražnjenje, posuda za prašinu uređaja RCV 5 se automatski prazni u redovnim intervalima.

Sa pametnom stanicom za samopražnjenje, RCV 5 postaje još autonomniji, jer se posuda za prašinu automatski prazni. Na ovaj način, korisnik je pošteđen ovog zamornog i često prljavog posla. Prašina i prljavština se jednostavno automatski usisavaju u visokokvalitetnu flis filter kesu čim se RCV 5 priključi na stanicu za punjenje i samopražnjenje – bilo nakon završenog zadatka čišćenja ili prilikom dopunjavanja između. Prljavština je pouzdano zarobljena. Jednostavnije ne može. Zahvaljujući funkciji punjenja na stanici za samopražnjenje, baterija robota se istovremeno puni.

Obeležja i prednosti
Automatsko pražnjenje prašine
  • Redovno automatsko pražnjenje posude za prašinu RCV 5 omogućava robotskom usisivaču da čisti autonomno mnogo duže.
  • Bez potrebe za ručnim pražnjenjem posude za prašinu RCV 5, korisnik ne mora da dolazi u kontakt sa prašinom i prljavštinom.
  • Pošto se posuda za prašinu robotskog usisivača redovno prazni, snaga usisavanja ostaje konstantno visoka, što znači odlične rezultate čišćenja svaki put sa RCV 5.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
  • Filterska kesa pouzdano zadržava prašinu i prljavštinu.
  • Zarobljena prljavština se lako i higijenski odlaže.
  • Kada se filterska kesa izvuče iz stanice, ona se automatski odmah zatvara. Prljavština ostaje bezbedno u kesi i sprečava se izlazak prašine prilikom zamene kese.
Integrisano upravljanje kablom
  • Mrežni kabl stanice za samopražnjenje se može uredno namotati pomoću sistema za upravljanje kablom postavljenog na poleđini stanice za samopražnjenje – nema više zamršenih kablova.
Kontrola putem aplikacije
  • Ako je potrebno, stanicom za automatsko pražnjenje RCV 5 se može upravljati putem aplikacije radi dodatne pogodnosti.
  • Usisavanje se takođe može aktivirati pojedinačno putem aplikacije.
Kompatibilno sa svim RCV 5 modelima
  • Stanica za automatsko pražnjenje je kompatibilna sa svim RCV 5 modelima, čak i sa uređajima koji već imaju stanicu za punjenje.
  • Korišćenjem isporučenog kompleta za konverziju, postojeći RCV 5 se može pretvoriti za rad sa stanicom za automatsko pražnjenje za tili čas.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Zapremina filter vreće (l) 4
Boja bela
Težina (kg) 4,6
Težina sa ambalažom (kg) 7,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 401 x 290 x 446

Oprema

  • Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
  • Posuda za otpad
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi sa niskim vlaknima
Pribor
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