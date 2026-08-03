Suction station RCV 5
Još veća autonomija prilikom čišćenja: sa pametnom stanicom za automatsko pražnjenje, posuda za prašinu uređaja RCV 5 se automatski prazni u redovnim intervalima.
Sa pametnom stanicom za samopražnjenje, RCV 5 postaje još autonomniji, jer se posuda za prašinu automatski prazni. Na ovaj način, korisnik je pošteđen ovog zamornog i često prljavog posla. Prašina i prljavština se jednostavno automatski usisavaju u visokokvalitetnu flis filter kesu čim se RCV 5 priključi na stanicu za punjenje i samopražnjenje – bilo nakon završenog zadatka čišćenja ili prilikom dopunjavanja između. Prljavština je pouzdano zarobljena. Jednostavnije ne može. Zahvaljujući funkciji punjenja na stanici za samopražnjenje, baterija robota se istovremeno puni.
Obeležja i prednosti
Automatsko pražnjenje prašine
- Redovno automatsko pražnjenje posude za prašinu RCV 5 omogućava robotskom usisivaču da čisti autonomno mnogo duže.
- Bez potrebe za ručnim pražnjenjem posude za prašinu RCV 5, korisnik ne mora da dolazi u kontakt sa prašinom i prljavštinom.
- Pošto se posuda za prašinu robotskog usisivača redovno prazni, snaga usisavanja ostaje konstantno visoka, što znači odlične rezultate čišćenja svaki put sa RCV 5.
Filterska vrećica od netkanog tekstila
- Filterska kesa pouzdano zadržava prašinu i prljavštinu.
- Zarobljena prljavština se lako i higijenski odlaže.
- Kada se filterska kesa izvuče iz stanice, ona se automatski odmah zatvara. Prljavština ostaje bezbedno u kesi i sprečava se izlazak prašine prilikom zamene kese.
Integrisano upravljanje kablom
- Mrežni kabl stanice za samopražnjenje se može uredno namotati pomoću sistema za upravljanje kablom postavljenog na poleđini stanice za samopražnjenje – nema više zamršenih kablova.
Kontrola putem aplikacije
- Ako je potrebno, stanicom za automatsko pražnjenje RCV 5 se može upravljati putem aplikacije radi dodatne pogodnosti.
- Usisavanje se takođe može aktivirati pojedinačno putem aplikacije.
Kompatibilno sa svim RCV 5 modelima
- Stanica za automatsko pražnjenje je kompatibilna sa svim RCV 5 modelima, čak i sa uređajima koji već imaju stanicu za punjenje.
- Korišćenjem isporučenog kompleta za konverziju, postojeći RCV 5 se može pretvoriti za rad sa stanicom za automatsko pražnjenje za tili čas.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Zapremina filter vreće (l)
|4
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|4,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|7,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|401 x 290 x 446
Oprema
- Filterska vrećica od netkanog tekstila: 1 Kom
- Posuda za otpad
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi sa niskim vlaknima
Pribor
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