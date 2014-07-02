Praktični komplet okruglih četaka u četiri različite boje za razna mesta primene. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četaka za čišćenje pa se tako mogu koristiti za različite zadatke. Na primer, jednu boju je moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak. Četke su namenjene za korišćenje na sledećim uređajima: SV 1902 i SV 1802.