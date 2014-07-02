SV komplet okruglih četaka
Komplet okruglih četaka u 4 različite boje za razne namene.
Praktični komplet okruglih četaka u četiri različite boje za razna mesta primene. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četaka za čišćenje pa se tako mogu koristiti za različite zadatke. Na primer, jednu boju je moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak. Četke su namenjene za korišćenje na sledećim uređajima: SV 1902 i SV 1802.
Obeležja i prednosti
4 različite boje
- Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
Prvoklasni materijal za čekinje
- Lako uklanjanje tvrdokornih nečistoća
- Čekinje se ne troše brzo, dug vek trajanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|30 x 30 x 40
Područja primene
- Kupatilo
- Armatura
- Čišćenje odvoda
- Lavaboi / sudopere
- WC
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Radne površine u kuhinji