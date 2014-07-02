Tačkasta mlaznica
Mlaznica sa tačkastim mlazom garantuje čišćenje fuga, uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta bez po muke. Zajedno sa okruglom četkom pruža bezbrojne mogućnosti za primenu.
Mlaznica sa tačkastim mlazom garantuje čišćenje fuga, ćoškova, ivica i drugih teško dostupnih mesta bez po muke. U kombinaciji sa okruglom četkom pruža bezbroj drugih mogućnosti za primenu u kuhinji, kupatilu, klozetu. Čišćenje fuga postaje najlakša vežba.
Obeležja i prednosti
Fiksacija za pribor
- fiksacija za četke, električnu mlaznicu i produžetak
Zakrivljeni oblik
- Poboljšana pristupačnost nepristupačnim mestima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|180 x 50 x 40
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Područja primene
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Tepisi
- Roletne
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