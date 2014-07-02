Tačkasta mlaznica

Mlaznica sa tačkastim mlazom garantuje čišćenje fuga, uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta bez po muke. Zajedno sa okruglom četkom pruža bezbrojne mogućnosti za primenu.

Mlaznica sa tačkastim mlazom garantuje čišćenje fuga, ćoškova, ivica i drugih teško dostupnih mesta bez po muke. U kombinaciji sa okruglom četkom pruža bezbroj drugih mogućnosti za primenu u kuhinji, kupatilu, klozetu. Čišćenje fuga postaje najlakša vežba.

Obeležja i prednosti
Fiksacija za pribor
  • fiksacija za četke, električnu mlaznicu i produžetak
Zakrivljeni oblik
  • Poboljšana pristupačnost nepristupačnim mestima
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 180 x 50 x 40
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Tepisi
  • Roletne
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