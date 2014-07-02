Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm
Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Čekinje: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.
Disk četka (polutvrda, crvena) poseduje prečnik od 450 mm. Namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. Čekinje: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crvena
|Stepen tvrdoće
|srednja
|Količina (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,5