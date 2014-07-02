Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm

Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Čekinje: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.

Disk četka (polutvrda, crvena) poseduje prečnik od 450 mm. Namenjena je za sve uobičajene zadatke u čišćenju, takođe za osetljive podove. Čekinje: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crvena
Stepen tvrdoće srednja
Količina (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 3,5