Telescope extension for PGS 4-18
Rad čak i na vrtoglavim visinama: teleskopska drška je savršen dodatak za akumulatorsku testeru za orezivanje PGS 4-18 i za akumulatorske makaze za grane TLO 2-18, omogućavajući vam da sečete drvo i grane na visinama do 3,5 m.
Rad u bašti na visini je dečja igra: teleskopska drška za akumulatorsku testeru za orezivanje PGS 4-18 i akumulatorske makaze za grane TLO 2-18 znače da radnu visinu možete podesiti bilo gde između 145 i 205 centimetara, a radni ugao prilagoditi do 135°. Sečenje drveta i grana na visini nije problem.
Obeležja i prednosti
Udobno izduživanjeKontinuirano promenljivo podešavanje i prilagođavanje radne visine u zavisnosti od visine tela i zahteva.
Podešavanje ugla od 135°Fleksibilne mogućnosti primene.
Jednostavna instalacijaTeleskopska drška se može postaviti na uređaj za nekoliko trenutaka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrena
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1470 x 69 x 69
Područja primene
- Grane na većoj visini