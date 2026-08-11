Rad u bašti na visini je dečja igra: teleskopska drška za akumulatorsku testeru za orezivanje PGS 4-18 i akumulatorske makaze za grane TLO 2-18 znače da radnu visinu možete podesiti bilo gde između 145 i 205 centimetara, a radni ugao prilagoditi do 135°. Sečenje drveta i grana na visini nije problem.