Telescope extension for PGS 4-18

Rad čak i na vrtoglavim visinama: teleskopska drška je savršen dodatak za akumulatorsku testeru za orezivanje PGS 4-18 i za akumulatorske makaze za grane TLO 2-18, omogućavajući vam da sečete drvo i grane na visinama do 3,5 m.

Rad u bašti na visini je dečja igra: teleskopska drška za akumulatorsku testeru za orezivanje PGS 4-18 i akumulatorske makaze za grane TLO 2-18 znače da radnu visinu možete podesiti bilo gde između 145 i 205 centimetara, a radni ugao prilagoditi do 135°. Sečenje drveta i grana na visini nije problem.

Obeležja i prednosti
Telescope extension for PGS 4-18: Udobno izduživanje
Udobno izduživanje
Kontinuirano promenljivo podešavanje i prilagođavanje radne visine u zavisnosti od visine tela i zahteva.
Telescope extension for PGS 4-18: Podešavanje ugla od 135°
Podešavanje ugla od 135°
Fleksibilne mogućnosti primene.
Telescope extension for PGS 4-18: Jednostavna instalacija
Jednostavna instalacija
Teleskopska drška se može postaviti na uređaj za nekoliko trenutaka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrena
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Grane na većoj visini