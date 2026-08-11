Telescopic handle

Udobno i praktično: Teleskopska drška se može postaviti na akumulatorske makaze za travu sa samo nekoliko pokreta ruke – za jednostavno rukovanje i sečenje ivica travnjaka bez napora.

Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako lako: Zahvaljujući fleksibilnom podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezivati ivice travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska drška je kompatibilna sa baterijskim makazama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.

Obeležja i prednosti
Telescopic handle: Jednostavna instalacija
Jednostavna instalacija
Brza instalacija teleskopske drške sa bežičnom vezom.
Telescopic handle: Udobno izduživanje
Udobno izduživanje
Kontinuirano promenljivo podešavanje i prilagođavanje radne visine visini tela i zahtevima posla.
Telescopic handle: Podešavanje ugla od 180°
Podešavanje ugla od 180°
Još preciznije sečenje ivica travnjaka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrena
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Ivice travnjaka