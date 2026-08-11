Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako lako: Zahvaljujući fleksibilnom podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezivati ivice travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska drška je kompatibilna sa baterijskim makazama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.