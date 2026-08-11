Telescopic handle
Udobno i praktično: Teleskopska drška se može postaviti na akumulatorske makaze za travu sa samo nekoliko pokreta ruke – za jednostavno rukovanje i sečenje ivica travnjaka bez napora.
Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako lako: Zahvaljujući fleksibilnom podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezivati ivice travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska drška je kompatibilna sa baterijskim makazama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.
Obeležja i prednosti
Jednostavna instalacijaBrza instalacija teleskopske drške sa bežičnom vezom.
Udobno izduživanjeKontinuirano promenljivo podešavanje i prilagođavanje radne visine visini tela i zahtevima posla.
Podešavanje ugla od 180°Još preciznije sečenje ivica travnjaka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrena
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|670 x 78 x 670
Područja primene
- Ivice travnjaka