TL adapter za nizak pritisak

Adapter za nizak pritisak TL ima kuglični ventil za montiranje na teleskopske cevi bez alata. Idealan je za primenu sa rotirajućom četkom visokog pritiska.

Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 22
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršeno za čišćenje fasada i solarnih panela