Trostruka mlaznica, 030

Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Udobno podešavanje raspršivanja. Za visokopritisne čistače sa injektorom; niskopritisni lepezasti mlaz za pranje deterdžentom i čišćenje njegovih ostataka.

Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Robusna, izdržljiva i nezačepljujuća. Udobno prebacivanje između punog mlaza pod visokim pritiskom (0°), lepezastog mlaza visokog pritiska (25°) i lepezastog mlaza niskog pritiska (40°). Za visokopritisne čistače sa injektorom; niskopritisni lepezasti mlaz za pranje deterdžentom i čišćenje njegovih ostataka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Mlazna veličina ( ) 30
Temperature (°C) max. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
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