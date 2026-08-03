Trostruka mlaznica sa ručnim podešavanjem raspršivanja. Robusna, izdržljiva i nezačepljujuća. Udobno prebacivanje između punog mlaza pod visokim pritiskom (0°), lepezastog mlaza visokog pritiska (25°) i lepezastog mlaza niskog pritiska (40°). Za visokopritisne čistače sa injektorom; niskopritisni lepezasti mlaz za pranje deterdžentom i čišćenje njegovih ostataka.