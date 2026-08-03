Praktična trostruka mlaznica čijim okretanjem se dobijaju različite vrste mlaza, kao što su: pun mlaz visokog pritiska, lepezasti mlaz visokog (25°) i lepezasti mlaz niskog pritiska (40°; potrebno je ručno podešavanje). Niskopritisni lepezasti mlaz se koristi za čišćenje zaostalog deterdženta u visokopritisnim čistačima sa injektorom. Priključak M 18 x 1,5.