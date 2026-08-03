Trostruka mlaznica, 034
Trostruka mlaznica sa visokopritisnim punim (25°) i niskopritisnim lepezastim mlazom (40°). Brza i laka promena mlaza okretanjem mlaznice.
Praktična trostruka mlaznica čijim okretanjem se dobijaju različite vrste mlaza, kao što su: pun mlaz visokog pritiska, lepezasti mlaz visokog (25°) i lepezasti mlaz niskog pritiska (40°; potrebno je ručno podešavanje). Niskopritisni lepezasti mlaz se koristi za čišćenje zaostalog deterdženta u visokopritisnim čistačima sa injektorom. Priključak M 18 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Mlazna veličina ( )
|34
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
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