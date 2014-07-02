Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Robustan, izdržljiv i otporan na prljavštinu. Pogodan za promenu mlaza između mlaza visokog pritiska (0 °), ravnog mlaza visokog pritiska (25 °) i ravnog mlaza niskog pritiska (40 °). Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.