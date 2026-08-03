Ručno podesiva trostruka mlaznica. Robusna, izdržljiva i otporna na prljavštinu. Pogodna za promenu mlaza između mlaza visokog pritiska (0°), ravnog mlaza visokog pritiska (25°) i ravnog mlaza niskog pritiska (40°). Kod uređaja sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za usisavanje i doziranje sredstva za čišćenje.