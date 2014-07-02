Trostruka mlaznica, 050

Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.

Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Robustan, izdržljiv i otporan na prljavštinu. Pogodan za promenu mlaza između mlaza visokog pritiska (0 °), ravnog mlaza visokog pritiska (25 °) i ravnog mlaza niskog pritiska (40 °). Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Mlazna veličina ( ) 50
Temperature (°C) max. 80
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.