Trostruka mlaznica, 053

Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.

Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Robustan, izdržljiv i otporan na prljavštinu. Pogodan za promenu mlaza između mlaza visokog pritiska (0 °), ravnog mlaza visokog pritiska (25 °) i ravnog mlaza niskog pritiska (40 °). Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 300
Mlazna veličina ( ) 53
Temperature (°C) max. 80
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,3