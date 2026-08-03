Trostruka mlaznica, 060

Brza i jednostavna promena vrste mlaza okretanjem mlaznice. Mogu se dobiti usmereni tok vode pod visokim pritiskom, ravni tok pod visokim (25°) ili, nakon ručnog podešavanja, pod niskim pritiskom (40°). Niskopritisni ravni tok se koristi za čišćenje zaostalog deterdženta u čistačima sa injektorom. Priključak M 18 x 1,5.