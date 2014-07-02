Trostruka mlaznica, 060
Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Pogodan za promenu mlaza. Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.
Ručno prebacivanje trostruke mlaznice. Robustan, izdržljiv i otporan na prljavštinu. Pogodan za promenu mlaza između mlaza visokog pritiska (0 °), ravnog mlaza visokog pritiska (25 °) i ravnog mlaza niskog pritiska (40 °). Za jedinice sa injektorima, ravan mlaz niskog pritiska se koristi za aspiraciju i doziranje sredstva za čišćenje. Priključak M 18 x 1.5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Mlazna veličina ( )
|60
|Temperature (°C)
|max. 80
|Priključni navoj
|M 18
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
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