Turbo četka na paru: čišćenje bez napora za upola vremena. Uz veliku snagu čišćenja ribanje postaje stvar prošlosti. Vibriranjem četke potpomaže se efekat čišćenja parom i nečistoća se lako uklanja. Kärcherovom turbo četkom na paru očistićete međuprostore, uglove i ivice za upola kraće vreme.