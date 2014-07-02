Turbo četka na paru

Ribanje više nije mukotrpno! Turbo četka na paru štedeći snagu čisti u pola vremena. Prava olakšica za rad, naročito kod čišćenja fuga i ćoškova.

Turbo četka na paru: čišćenje bez napora za upola vremena. Uz veliku snagu čišćenja ribanje postaje stvar prošlosti. Vibriranjem četke potpomaže se efekat čišćenja parom i nečistoća se lako uklanja. Kärcherovom turbo četkom na paru očistićete međuprostore, uglove i ivice za upola kraće vreme.

Obeležja i prednosti
Oscilirajuća četka
  • Povećava snagu pri čišćenju parom - 50% brže čišćenje
  • Čišćenje bez muke uz uštedu snage čak i na teško pristupačnim mestima kao fuge, ćoškovi i sl.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 125 x 45
Područja primene
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Kante za smeće
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Lavaboi / sudopere
  • Armatura
  • Radne površine u kuhinji
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.