Turbo četka na paru
Ribanje više nije mukotrpno! Turbo četka na paru štedeći snagu čisti u pola vremena. Prava olakšica za rad, naročito kod čišćenja fuga i ćoškova.
Turbo četka na paru: čišćenje bez napora za upola vremena. Uz veliku snagu čišćenja ribanje postaje stvar prošlosti. Vibriranjem četke potpomaže se efekat čišćenja parom i nečistoća se lako uklanja. Kärcherovom turbo četkom na paru očistićete međuprostore, uglove i ivice za upola kraće vreme.
Obeležja i prednosti
Oscilirajuća četka
- Povećava snagu pri čišćenju parom - 50% brže čišćenje
- Čišćenje bez muke uz uštedu snage čak i na teško pristupačnim mestima kao fuge, ćoškovi i sl.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Kante za smeće
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Lavaboi / sudopere
- Armatura
- Radne površine u kuhinji
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