Ugaona Vario mlaznica, 050
Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.
Kärcher podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla visokopritisnog mlaza od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Mlazna veličina ( )
|50
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
Kompatibilni uređaji
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