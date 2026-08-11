Ugaona Vario mlaznica, 080

Podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla raspršivanja od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.

Kärcher podesiva ugaona mlaznica sa podešavanjem ugla visokopritisnog mlaza od 0° do 90°. Lako podešavanje prema raznim vrstama zaprljanja i površinama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Mlazna veličina ( ) 80
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
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