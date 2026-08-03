Uložak za dekalcifikaciju
Zahvaljujući ulošku za dekalcifikaciju usuta voda se automatski i delotvorno oslobađa kamenca - idealan preduslov za dugotrajnost uređaja. Podesan za SC 3.
Jednostavno i delotvorno: kada se na displeju vašeg SC 3 uređaja upali crveni simbol patrone za odstranjivanje kamenca, jednostavno izvadite patronu za odstranjivanje kamenca i stavite novu patronu. Zatim pritisnite taster za reset – i odmah možete nastaviti s parom.
Obeležja i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od stvaranja kamenca
- Podržava dugotrajne performanse paročistača.
Jednostavna i brza zamena patrone
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Sredstvo za odstranjivanje kamenca za Kärcher paročistače