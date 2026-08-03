Uložak za dekalcifikaciju

Zahvaljujući ulošku za dekalcifikaciju usuta voda se automatski i delotvorno oslobađa kamenca - idealan preduslov za dugotrajnost uređaja. Podesan za SC 3.

Jednostavno i delotvorno: kada se na displeju vašeg SC 3 uređaja upali crveni simbol patrone za odstranjivanje kamenca, jednostavno izvadite patronu za odstranjivanje kamenca i stavite novu patronu. Zatim pritisnite taster za reset – i odmah možete nastaviti s parom.

Obeležja i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od stvaranja kamenca
  • Podržava dugotrajne performanse paročistača.
Jednostavna i brza zamena patrone
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 56 x 56 x 163
Područja primene
  • Sredstvo za odstranjivanje kamenca za Kärcher paročistače