Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - HD

Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.

Umetak za mlaznicu za RM injektor 3.637-001 za nanošenje deterdženta u radu pod visokim pritiskom. Za uređaje sa volumenom vode do 1.100 l / h.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Kompatibilni uređaji