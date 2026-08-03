Umetak za mlaznicu od 1100 l / h - ND
Visok pritisak za uređaje do 1100 l / h.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
Kompatibilni uređaji
- Brizgaljka sredstva za čišćenje za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- RM injektor za visok i nizak pritisak (bez mlaznica)