Komplet krpa za čišćenje podova EasyFix uključuje dve visoko upijajuće, izdržljive krpe za podove napravljene od visokokvalitetnih finih vlakana za EasyFix podnu mlaznicu. Tekstilna tkanina sa posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenske rezultate čišćenja - čak i uglovi i ivice su čisti u tren oka. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe za čišćenje podova se mogu lako i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.