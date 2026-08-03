Universal floor cloth set EasyFix
Univerzalne krpe za čišćenje podova od visokokvalitetnih finih vlakana su idealne za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pomoću paročistača. Zahvaljujući sistemu čičak trake, nema kontakta sa prljavštinom prilikom zamene krpe.
Komplet krpa za čišćenje podova EasyFix uključuje dve visoko upijajuće, izdržljive krpe za podove napravljene od visokokvalitetnih finih vlakana za EasyFix podnu mlaznicu. Tekstilna tkanina sa posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenske rezultate čišćenja - čak i uglovi i ivice su čisti u tren oka. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe za čišćenje podova se mogu lako i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu za parni čistač: jednostavno ih pritisnite na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlaknaPosebna struktura petlji u krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore. Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice