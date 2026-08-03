Usisna četkica

Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od goveđe dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.

Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od goveđe dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina (mm) 35
Količina (Kom) 1
Širina (mm) 70
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 115 x 50 x 70
Videos