Usisna četkica
Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od goveđe dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.
Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od goveđe dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Količina (Kom)
|1
|Širina (mm)
|70
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|115 x 50 x 70