Usisna cev
Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (dn 35) za mokro/suve usisivače. idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.
Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (dn 35) za mokro/suve usisivače. idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Količina (Kom)
|1
|Materijal
|Nerđajući čelik
|Dužina (mm)
|505
|Boja
|srebrena
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|505 x 37 x 37