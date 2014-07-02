Usisna cev

Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (dn 35) za mokro/suve usisivače. idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.

Usisna cev od nerđajućeg čelika dužine 0,5 m (dn 35) za mokro/suve usisivače. idealan za čestu upotrebu mokrog usisavanja i za usisavanje korozivnih komponenti.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Količina (Kom) 1
Materijal Nerđajući čelik
Dužina (mm) 505
Boja srebrena
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 505 x 37 x 37
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