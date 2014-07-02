Usisna cev
Metalna usisna cev (dn 32, dužina 0,5 m) sa crnom plastičnom preslavkom je takođe pogodna kao dodatni produžetak, na primer pri usiavanju plafona.
Metalna usisna cev (dn 32, dužina 0,5 m) sa crnom plastičnom preslavkom je takođe pogodna kao dodatni produžetak, na primer pri usiavanju plafona.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 32
|Količina (Kom)
|1
|Materijal
|Čelik
|Dužina (mm)
|500
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|500 x 32 x 32