Usisna cev

Metalna usisna cev (dn 32, dužina 0,5 m) sa crnom plastičnom preslavkom je takođe pogodna kao dodatni produžetak, na primer pri usiavanju plafona.

Metalna usisna cev (dn 32, dužina 0,5 m) sa crnom plastičnom preslavkom je takođe pogodna kao dodatni produžetak, na primer pri usiavanju plafona.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) ID 32
Količina (Kom) 1
Materijal Čelik
Dužina (mm) 500
Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 500 x 32 x 32
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