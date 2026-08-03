Usisna garnitura, 3,5 m

Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crevo 3,5 m, us. filter, zaustavlj. povr. toka i sistem zaptivanja PerfectConnect. Idealno za bašt. pumpe i snabdev. vodom.

Priključni komplet moguće je priključiti direktno na pumpu, a sadrži usisno crevo za pumpu otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, prečnika 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filterom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu baštenskih pumpi, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za snabdevanje vodom. Integrisano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprečavanje povratka transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Takođe primenjivo i kao produžetak spiralnog creva. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sistem zaptivanja PerfectConnect iz BP pribora montaža je izuzetno jednostavna, zaptivanje je pouzdano, pa je zagarantovan rad pumpi bez smetnji.

Obeležja i prednosti
Kompletno spremo za priključenje, spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom
  • Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na pumpu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 3,5
Veličina navoja G1
Prečnik 3/4″
Boja crna
Težina (kg) 0,9
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 80 x 380 x 380

Oprema

  • Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.