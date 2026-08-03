Usisna garnitura, 3,5 m
Spremna za priklj. i otporna na vakuum: usisna garn. uklj. usisno crevo 3,5 m, us. filter, zaustavlj. povr. toka i sistem zaptivanja PerfectConnect. Idealno za bašt. pumpe i snabdev. vodom.
Priključni komplet moguće je priključiti direktno na pumpu, a sadrži usisno crevo za pumpu otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, prečnika 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filterom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu baštenskih pumpi, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za snabdevanje vodom. Integrisano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprečavanje povratka transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Takođe primenjivo i kao produžetak spiralnog creva. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sistem zaptivanja PerfectConnect iz BP pribora montaža je izuzetno jednostavna, zaptivanje je pouzdano, pa je zagarantovan rad pumpi bez smetnji.
Obeležja i prednosti
Kompletno spremo za priključenje, spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom
- Za usisavanje vode jednostavna i praktična montaža na pumpu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|3,5
|Veličina navoja
|G1
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|80 x 380 x 380
Oprema
- Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.