Priključni komplet moguće je priključiti direktno na pumpu, a sadrži usisno crevo za pumpu otporno na vakuum, dužine 3,5 metara, prečnika 3/4", za usisavanje vode iz alternativnih izvora. Opremljena usisnim filterom i zaustavljanjem povratnog toka, usisna garnitura se vrlo jednostavno može priključiti na usisnu stranu baštenskih pumpi, kućnih automata za vodu i kućnog vodovoda za snabdevanje vodom. Integrisano zaustavljanje povratnog toka je idealno za sprečavanje povratka transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Takođe primenjivo i kao produžetak spiralnog creva. Za pumpe s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Uz Kärcher sistem zaptivanja PerfectConnect iz BP pribora montaža je izuzetno jednostavna, zaptivanje je pouzdano, pa je zagarantovan rad pumpi bez smetnji.