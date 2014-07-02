Usisna garnitura, 3,5 m

Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno i kao produžetak usisnog creva.

Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa prečnikom 1" i dužinom od 3,5 m za usisavanje i transport vode. Sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za priključivanje na usisnoj strani baštenskih pumpi, automatskih pumpi i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Može takođe da se primeni i kao produžetak usisnog creva. Idealno za sprečavanje vraćanja transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Za gore navedene pumpe, koje su opremljene sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).

Obeležja i prednosti
Kompletno spremo za priključenje, spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom
  • Za usisavanje vode jednostavno i komforno montirano na pumpu
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 3,5
Prečnik 3/4″
Boja crna
Težina (kg) 0,8
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 415 x 55
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.