Usisna mlaznica uska
Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5 sa širinom od 170 mm posebno je dobro podesna za prozore sa prečagama i druge male površine prozora.
Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5 je sa svojom širinom od 170 mm naročito dobro podesna za prozore sa prečagama i druge male prozorske površine, koje ne mogu ili samo nedovoljno mogu da se čiste sa većim mlaznicama.
Obeležja i prednosti
Mekani silikonski brisač
- Čišćenje bez pruga.
Uski oblik
- Idealno za prozore sa rešetkama i uske prostore
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|225 x 37 x 125
Područja primene
- Prozori sa prečagama
- Glatke površine
- Ogledala
- Pločice