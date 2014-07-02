Usisna mlaznica uska

Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5 sa širinom od 170 mm posebno je dobro podesna za prozore sa prečagama i druge male površine prozora.

Uska usisna mlaznica za WV 2 i WV 5 je sa svojom širinom od 170 mm naročito dobro podesna za prozore sa prečagama i druge male prozorske površine, koje ne mogu ili samo nedovoljno mogu da se čiste sa većim mlaznicama.

Obeležja i prednosti
Mekani silikonski brisač
  • Čišćenje bez pruga.
Uski oblik
  • Idealno za prozore sa rešetkama i uske prostore
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 225 x 37 x 125
Područja primene
  • Prozori sa prečagama
  • Glatke površine
  • Ogledala
  • Pločice
Pribor