Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 3/4"
Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 3/4" usisno crevo kao metarsku robu.
Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za 1" creva. Podesno za priključenje na usisna creva kao metarsku robu za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje. U obimu isporuke je sadržana stega za crevo.
Obeležja i prednosti
Nepovratni ventil
- Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje.
Za priključivanje na usisno crevo – roba na metar
- Za individualno sastavljanje garniture za usisno crevo
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Odgovarajuće za creva od 3/4"
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|40 x 146 x 40
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.