Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za 1" creva. Podesno za priključenje na usisna creva kao metarsku robu za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje. U obimu isporuke je sadržana stega za crevo.