Usisni filter sa nepovratnim ventilom, Basic, 3/4"

Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za priključivanje na 3/4" usisno crevo kao metarsku robu.

Usisni filter sa nepovratnim ventilom u osnovnoj verziji za 1" creva. Podesno za priključenje na usisna creva kao metarsku robu za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje. U obimu isporuke je sadržana stega za crevo.

Obeležja i prednosti
Nepovratni ventil
  • Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje.
Za priključivanje na usisno crevo – roba na metar
  • Za individualno sastavljanje garniture za usisno crevo
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Odgovarajuće za creva od 3/4"
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 40 x 146 x 40
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.