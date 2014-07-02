Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka, Premium

Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u izvedbi Premium za priključenje na usisno crevo kao metarsku robu.

Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u robusnoj izvedbi Premium (metal/plastika) za creva 3/4" i 1". Podesno za priključenje na usisna creva kao metarsku robu za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje. U obimu isporuke je sadržana stega za crevo.

Obeležja i prednosti
Metalno/plastična izvedba
  • Robusni materijali za duži vek trajanja
Nepovratni ventil
  • Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje.
Za priključivanje na usisno crevo – roba na metar
  • Za individualno sastavljanje garniture za usisno crevo
Set
  • Za 3/4"- i 1" creva
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličine Pogodna za creva od 3/4" i 1"
Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 47 x 140 x 47
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.