Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka, Premium
Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u izvedbi Premium za priključenje na usisno crevo kao metarsku robu.
Usisni filter sa zaštitom od reverzibilnog toka u robusnoj izvedbi Premium (metal/plastika) za creva 3/4" i 1". Podesno za priključenje na usisna creva kao metarsku robu za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu. Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje. U obimu isporuke je sadržana stega za crevo.
Obeležja i prednosti
Metalno/plastična izvedba
- Robusni materijali za duži vek trajanja
Nepovratni ventil
- Zaštita od reverzibilnog toka sprečava reverzibilni tok transportovane vode i time redukuje vreme potrebno za ponovno usisavanje.
Za priključivanje na usisno crevo – roba na metar
- Za individualno sastavljanje garniture za usisno crevo
Set
- Za 3/4"- i 1" creva
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Pogodna za creva od 3/4" i 1"
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|47 x 140 x 47
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.