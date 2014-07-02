Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa prečnikom 3/4" i dužinom od 3,5 m za usisavanje vode. Podesno za direktno priključivanje na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno usisno crevo za produžavanje usisne garniture ili za korišćenje sa usisnim filterom. Za gore navedene pumpe koje su opremljene sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).