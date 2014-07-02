Usisno crevo
Spiralno crevo otporno na vakuum spremno za priključivanje na baštenske pumpe, automatske pumpe i kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom. Takođe podesno kao produžetak usisne garniture ili za korišćenje sa usisnim filterima.
Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa prečnikom 3/4" i dužinom od 3,5 m za usisavanje vode. Podesno za direktno priključivanje na baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno usisno crevo za produžavanje usisne garniture ili za korišćenje sa usisnim filterom. Za gore navedene pumpe koje su opremljene sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Spiralno crevo otporno na vakuum, spremno za priključenje
- Omogućava direktno priključenje na pumpu i uz to može da se koristi kao produžetak za usisno crevo. Osim toga usisni filteri mogu da se priključe, kako bi se promenila funkcija usisnog creva u garnituru sa usisnim crevom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|3,5
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|415 x 400 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.