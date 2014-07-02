Usisno crevo, metarska roba

Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagođavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.

Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba prečnika 1" i ukupne dužine 25 m za transportovanje i usisavanje vode. Crevo se bez problema da seći na individualno neophodnu dužinu. Mogućnost primene u kombinaciji sa Kärcher priključnim elementima i Kärcher usisnim filterima kao individualna usisna garnitura. Idealno podesno za priključivanje uronjenih pumpi, baštenskih pumpi i uronjenih potisnih pumpi, kao i za vodosnabdevanje domaćinstva automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom.

Obeležja i prednosti
Roba na metar
  • Dužine creva mogu individualno da se seku po potrebi. Mogu da se koriste u kombinaciji sa priključnim elementima i usisnim filterima kao individualna garnitura za usisno crevo.
Spiralno crevo otporno na vakuum
  • Fleksibilno crevo za transportovanje vode i za usisavanje vode
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 25
Prečnik 1″
Boja crna
Težina (kg) 5,6
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 470 x 470 x 200
Područja primene
  • Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.