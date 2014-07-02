Usisno crevo, metarska roba
Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba za individualno prilagođavanje dužine i za priključivanje uronjenih, baštenskih i uronjenih potisnih pumpi, kao i za kućevne vodovode sa sudom pod pritiskom i automatskom pumpom.
Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba prečnika 3/4" i ukupne dužine 25 m za transportovanje i usisavanje vode. Crevo se bez problema da seći na individualno neophodnu dužinu. Mogućnost primene u kombinaciji sa Kärcher priključnim elementima i Kärcher usisnim filterima kao individualna usisna garnitura. Idealno podesno za priključivanje uronjenih pumpi, baštenskih pumpi i uronjenih potisnih pumpi, kao i za vodosnabdevanje domaćinstva automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom.
Obeležja i prednosti
Roba na metar
- Dužine creva mogu individualno da se seku po potrebi. Mogu da se koriste u kombinaciji sa priključnim elementima i usisnim filterima kao individualna garnitura za usisno crevo.
Spiralno crevo otporno na vakuum
- Fleksibilno crevo za transportovanje vode i za usisavanje vode
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|25
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|4,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 380 x 152
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.