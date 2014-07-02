Spiralno crevo otporno na vakuum kao metarska roba prečnika 3/4" i ukupne dužine 25 m za transportovanje i usisavanje vode. Crevo se bez problema da seći na individualno neophodnu dužinu. Mogućnost primene u kombinaciji sa Kärcher priključnim elementima i Kärcher usisnim filterima kao individualna usisna garnitura. Idealno podesno za priključivanje uronjenih pumpi, baštenskih pumpi i uronjenih potisnih pumpi, kao i za vodosnabdevanje domaćinstva automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom.