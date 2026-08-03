Usisno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 idealno za korišćenje sa Kärcher usisivačima za mokro i suvo usisavanje. Crevo dužine 4 m povezuje se na uređaj bajonetnim 1.0 priključkom, a s priborom preko spojne 1.0 obujmice. Oba priključka su kompatibilna s modelima usisivača proizvedenih do 2016. Bajonetni 1.0 priključak je isti za sve nominalne širine (35, 40 i 50). Adapter za NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom može se koristiti za spajanje creva s bajonetnim 1.0 priključkom, kako bi se spojio s novim sistemom pribora.