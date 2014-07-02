Za priključenje spremno spiralno crevo za usisavanje vode otporno na vakuum prečnika 3/4" i dužine 0,6 m. Podesno za priključenje na usisnoj strani pumpi za vodosnabdevanje domaćinstva i baštenskih pumpi. Usisno crevo ima na obe strane G1 priključni navoj (33,3 mm). Njegova velika fleksibilnost obezbeđuje znatnu redukciju buke kod fiksnih instalacija. Pažnja: usisno crevo ne sme da se upotrebi kao potisno crevo!