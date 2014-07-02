Usisno crevo za cevovode
Za priključivanje spremno usisno crevo otporno na vakuum za priključivanje pumpi na pobijenim bunarima ili cevovodima na usisnoj strani. Za automatske pumpe za vodosnabdevanje domaćinstva i baštenske pumpe.
Za priključenje spremno spiralno crevo za usisavanje vode otporno na vakuum prečnika 3/4" i dužine 0,6 m. Podesno za priključenje na usisnoj strani pumpi za vodosnabdevanje domaćinstva i baštenskih pumpi. Usisno crevo ima na obe strane G1 priključni navoj (33,3 mm). Njegova velika fleksibilnost obezbeđuje znatnu redukciju buke kod fiksnih instalacija. Pažnja: usisno crevo ne sme da se upotrebi kao potisno crevo!
Obeležja i prednosti
Priključivanje pumpe na pobijeni bunar i cevovode otporno na vakuum
- Kod priključivanja automatske pumpe za vodosnabdevanje domaćinstva ovo crevo može da bude upotrebljeno kao fleksibilni spoj na usisnoj strani, kako bi se time uspostavila veza između pumpe i sistema cevovoda, koja dodatno ne prenosu buku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|0,6
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|600 x 50 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.