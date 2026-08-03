Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 290 mm
Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i ćoškova. Dužina: 290 mm.
Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i ćoškova. Dužina: 290 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|40
|Količina (Kom)
|1
|Dužina (mm)
|290
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|300 x 45 x 45
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