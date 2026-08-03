Uski nastavak, NT, DN 40, plastičan, 290 mm

Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i ćoškova. Dužina: 290 mm.

Plastični uski nastavak (DN 40) za usisavanje uskog prostora i ćoškova. Dužina: 290 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) 40
Količina (Kom) 1
Dužina (mm) 290
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 300 x 45 x 45
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